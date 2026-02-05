"Abbiamo già raccontato del suo ennesimo cambio di agente, della sua volontà di rincorrere il sogno di approdare in Champions e delle perplessità tecniche che lo riguardano, visto che questa Inter ha adottato un diverso modo di giocare, alzando il baricentro e chiedendo agli esterni un lavoro diverso. Insomma, senza il consueto spazio da aggredire di fronte a sé, Dumfries potrebbe andare in difficoltà e in parte questo si è già visto fin quando è stato a disposizione.