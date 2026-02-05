Una delle questioni più delicate in casa Inter è sicuramente quella legata al futuro di Denzel Dumfries: nel mese di luglio, come lo scorso anno, si attiverà la clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Cosa risulta sul suo futuro a Calciomercato.com.
calciomercato
Retroscena Dumfries: “Inter lo avrebbe venduto a gennaio! Ma Slot si è tirato indietro quando…”
"Abbiamo già raccontato del suo ennesimo cambio di agente, della sua volontà di rincorrere il sogno di approdare in Champions e delle perplessità tecniche che lo riguardano, visto che questa Inter ha adottato un diverso modo di giocare, alzando il baricentro e chiedendo agli esterni un lavoro diverso. Insomma, senza il consueto spazio da aggredire di fronte a sé, Dumfries potrebbe andare in difficoltà e in parte questo si è già visto fin quando è stato a disposizione.
Tutte riflessioni che portano a una cessione, tant’è che i nerazzurri lo avrebbero già venduto a gennaio al Liverpool, ma Slot, tecnico dei Reds, si è tirato indietro quando ha capito che il calciatore sarebbe tornato in campo tra un mese, mentre lui chiedeva un rinforzo immediatamente in grado di supplire agli infortuni che sta patendo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA