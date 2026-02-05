Tutta la verità sul mancato arrivo di Moussa Diaby all'Inter . È stato vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma è saltato tutto nelle ultimissime ore come svelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

"L’Inter quando capisce che non si fa l’operazione Ivan Perisic, prova a fare l’operazione Diaby. L’Inter lo chiede quando l’Al Ittihad era nel bel mezzo di un vero e proprio terremoto. Pensate, Benzema che va all’Al Hilal, aveva minacciato di stare in tribuna. Poi vi nomino anche Kanté, hanno perso due pezzi del genere e l’Inter chiede Diaby prima in prestito con diritto, rifiutato. Poi in prestito con diritto che diventava obbligo, rifiutato.