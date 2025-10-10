FC Inter 1908
Retroscena Ederson, l’Inter aveva già in mente lo scambio con l’Atalanta: dietro l’assalto sfumato…

Retroscena Ederson, l’Inter aveva già in mente lo scambio con l’Atalanta: dietro l’assalto sfumato… - immagine 1
In caso di partenza di Hakan Calhanoglu, l’Inter era pronta all’assalto per Ederson dell’Atalanta: il clamoroso retroscena
Alessandro Cosattini 

In caso di partenza di Hakan Calhanoglu la scorsa estate, l’Inter era pronta all’assalto per Ederson dell’Atalanta. Il nome del brasiliano era in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per il centrocampo.

Il club di Viale della Liberazione per abbassare la richiesta cash dell’Atalanta era pronta a offrire Kristjan Asllani come contropartita.

Poi alla fine Calhanoglu è rimasto a Milano, nonostante i numerosi rumors, e Ederson a Bergamo. E Asllani è finito al Torino, dove sta giocando con grande continuità.

