In caso di partenza di Hakan Calhanoglu la scorsa estate, l’Inter era pronta all’assalto per Ederson dell’Atalanta. Il nome del brasiliano era in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri per il centrocampo.

Poi alla fine Calhanoglu è rimasto a Milano, nonostante i numerosi rumors, e Ederson a Bergamo. E Asllani è finito al Torino, dove sta giocando con grande continuità.