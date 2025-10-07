Questa mattina Hakan Calhanoglu , in ritiro con la Turchia, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione delle sponsorizzazione da parte di Turkish Airlines, da capitano della Nazionale, insieme al presidente della Federazione turca, İbrahim Hacıosmanoğlu e insieme al ct Vincenzo Montella.

Il giocatore dell'Inter si è riferito ai Mondiali del 2026 in questi termini: «L'obiettivo nostro e del nostro sponsor è lo stesso: rendere felice e orgoglioso il nostro paese. Credo che insieme voleremo verso successi ancora più grandi e sogno di andare insieme alla Coppa del Mondo 2026», ha sottolineato.