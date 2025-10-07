Questa mattina Hakan Calhanoglu, in ritiro con la Turchia, ha parlato in conferenza stampa in occasione della presentazione delle sponsorizzazione da parte di Turkish Airlines, da capitano della Nazionale, insieme al presidente della Federazione turca, İbrahim Hacıosmanoğlu e insieme al ct Vincenzo Montella.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa Turchia, Calhanoglu: “Vogliamo rendere orgoglioso questo Paese. Sogno di andare ai Mondiali”
partite
Turchia, Calhanoglu: “Vogliamo rendere orgoglioso questo Paese. Sogno di andare ai Mondiali”
Il giocatore dell'Inter, in quanto capitano della Nazionale, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della sponsorizzazione da parte di Turkish Airlines
Il giocatore dell'Inter si è riferito ai Mondiali del 2026 in questi termini: «L'obiettivo nostro e del nostro sponsor è lo stesso: rendere felice e orgoglioso il nostro paese. Credo che insieme voleremo verso successi ancora più grandi e sogno di andare insieme alla Coppa del Mondo 2026», ha sottolineato.
Dal canto suo, il ct Montella, ha aggiunto: «Giocheremo due partite molto importanti. Il nostro obiettivo è garantire il secondo posto. Poi vedremo cosa possiamo fare. Abbiamo un obiettivo importante: qualificarci per la Coppa del Mondo. Abbiamo tutto ciò che serve per riuscirci».
(Fonte: A Spor)
© RIPRODUZIONE RISERVATA