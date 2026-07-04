Sarebbe anche un modo per rifarsi a livello mediatico, ma quello che più importa è che si riesca a prendere il tassello giusto

Dopo l'affare Marco Palestra sfumato, l'Inter ha stretto il cerchio e per il ruolo di esterno destro ha scelto Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise.

Secondo il Corriere dello Sport, "il nome è emerso nei confronti interni tra dirigenza e allenatore in casa Inter, quando ci si è ritrovati per sfogliare la margherita delle alternative per la catena di destra: è quello che più convince dal punto di vista tecnico e tattico tra i profili analizzati.