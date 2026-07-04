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fcinter1908 calciomercato mercato inter Retroscena CorSport: ecco quando è emerso per l’Inter il nome di Khalaili a destra
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Retroscena CorSport: ecco quando è emerso per l’Inter il nome di Khalaili a destra
Sarebbe anche un modo per rifarsi a livello mediatico, ma quello che più importa è che si riesca a prendere il tassello giusto
Dopo l'affare Marco Palestra sfumato, l'Inter ha stretto il cerchio e per il ruolo di esterno destro ha scelto Anan Khalaili dell'Union Saint Gilloise.
Secondo il Corriere dello Sport, "il nome è emerso nei confronti interni tra dirigenza e allenatore in casa Inter, quando ci si è ritrovati per sfogliare la margherita delle alternative per la catena di destra: è quello che più convince dal punto di vista tecnico e tattico tra i profili analizzati.
Sarebbe anche un modo per rifarsi a livello mediatico, ma quello che più importa in viale della Liberazione è che si riesca a mettere il tassello giusto in quella zona di campo", si legge.
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