Dove va Trevoh Chalobah? Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del difensore che piace molto anche all'Inter: "L'Inter è in discussioni molto avanzate coi suoi agenti, sul contratto e sullo stipendio: è molto avanti. Il Como ha fatto un'offerta, il Chelsea non la accetta e il Como non fa aste: non fa altre offerte da quanto mi risulta.