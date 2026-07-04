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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Chalobah, Inter avanzatissima con gli agenti. E 2 cose sul Como: non rilancia e non…”

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Romano: “Chalobah, Inter avanzatissima con gli agenti. E 2 cose sul Como: non rilancia e non…”

Romano: “Chalobah, Inter avanzatissima con gli agenti. E 2 cose sul Como: non rilancia e non…” - immagine 1
Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del difensore che piace molto anche all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dove va Trevoh Chalobah? Nel corso del suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro del difensore che piace molto anche all'Inter: "L'Inter è in discussioni molto avanzate coi suoi agenti, sul contratto e sullo stipendio: è molto avanti. Il Como ha fatto un'offerta, il Chelsea non la accetta e il Como non fa aste: non fa altre offerte da quanto mi risulta.

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Il Como non arriva ad agosto per Chalobah, entro settimana prossima spera di avere una risposta definitiva da lui: se dirà solo Inter, a quel punto il Como si ritira dalla corsa e non fa altre offerte. Dovesse invece aprire, a quel punto il Como può tornare in gioco.

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Ma ora aspetta la questione Chalobah-Inter: l'Inter sta trattando il contratto, è molto avanti, ha l'apertura totale del giocatore e presto parlerà col Chelsea di cifre. In questo momento lui dà corsia preferenziale all'Inter: il Como ci torna solo se ha l'ok di Chalobah, che però oggi tratta con l'Inter".

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