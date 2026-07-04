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Romano svela: “Stones gradirebbe un’esperienza in Italia! È stato offerto all’Inter e…”

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Il nome di Trevoh Chalobah e non soltanto per la difesa dell'Inter: cosa risulta su John Stones a Fabrizio Romano
Alessandro Cosattini Redattore 

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Romano svela: “Stones gradirebbe un’esperienza in Italia! È stato offerto all’Inter e…”- immagine 2
Getty Images

Il nome di Trevoh Chalobah e non soltanto per la difesa dell'Inter. Anche in queste ore è stato infatti accostato ai nerazzurri John Stones, svincolato dopo la fine dell'avventura al Manchester City.

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Ecco le ultime di Fabrizio Romano sul futuro del centrale, che arriverebbe a parametro 0. "John Stones è stato offerto all’Inter più volte negli ultimi mesi, anche di recente. Il difensore inglese gradirebbe una esperienza in Italia ma ad oggi aspetta feedback", ha spiegato sul suo canale WhatsApp.

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