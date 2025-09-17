Davide Frattesi in estate poteva lasciare l'Inter: ecco la vera richiesta fatta dal club per l'addio del centrocampista

Davide Frattesi in estate poteva lasciare l'Inter. Con Simone Inzaghi in panchina, il suo addio sarebbe stato pressoché scontato. Poi è arrivato Cristian Chivu, ma i rumors sul suo addio sono proseguiti fino all'ultimo giorno di mercato. Alla fine Frattesi è rimasto e Matteo Moretto su YouTube ha svelato interessanti retroscena sul centrocampista.

"Dopo diversi problemi fisici e un’estate particolare, Frattesi è pronto a giocare. In estate diverse squadre che hanno bussato alla sua porta e a quella dell’Inter, soprattutto il Newcastle. Una determinata cifra era pronta, ma le condizioni del riscatto non erano garantite.

L’Inter lo avrebbe fatto partire a più di 40 milioni, ma solo a titolo definitivo. Le parti non si sono trovate e ora si lavora anche a un possibile rinnovo. E Frattesi può essere la sorpresa da titolare contro l’Ajax”.