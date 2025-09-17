Ademola Lookman resta un caso da risolvere in casa Atalanta. Ne ha parlato così Fabrizio Romano in queste ore sul suo canale Youtube:
Ademola Lookman resta un caso da risolvere in casa Atalanta: ne ha parlato così Fabrizio Romano su YouTube
“Il punto interrogativo resta. A gennaio si tornerà a parlare del suo futuro per cercare una soluzione, vedremo se Atalanta e Lookman raggiungeranno una tregua in questi mesi”, ha spiegato Romano.
