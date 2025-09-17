FC Inter 1908
Lookman caso da risolvere, Romano svela: “Resta punto interrogativo e vi dico che a gennaio…”

Ademola Lookman resta un caso da risolvere in casa Atalanta: ne ha parlato così Fabrizio Romano su YouTube
Ademola Lookman resta un caso da risolvere in casa Atalanta. Ne ha parlato così Fabrizio Romano in queste ore sul suo canale Youtube:

“Il punto interrogativo resta. A gennaio si tornerà a parlare del suo futuro per cercare una soluzione, vedremo se Atalanta e Lookman raggiungeranno una tregua in questi mesi”, ha spiegato Romano.

