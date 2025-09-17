Ademola Lookman rimane un separato in casa nell'Atalanta: il nigeriano continua ad allenarsi a parte e al momento il reintegro non è un'opzione che sembra interessargli. Ha commentato così il tutto Alfredo Pedullà su YouTube: "La storia di Lookman sta diventando una coperta che da corta è sul punto di tramutarsi in patetica. Resto dell’idea che l’Inter avrebbe dovuto fare lo sforzo, aggiungendo quei 5 milioni necessari per andare a dama.
calciomercato
Pedullà: “Per Lookman l’Inter sarebbe andata a dama se avesse messo questa cifra”
La questione di principio conta zero, a maggior ragione se butti settimane e settimane del suo tempo piuttosto che tagliare la corda dopo due giorni. Ma poi quale principio se il buco in organico è rimasto amplificato dai recenti eventi di Torino quando ti mancava proprio quel tipo di calciatore per rompere una stucchevole routine.
Non contento dei danni procurati (a se stesso), Lookman ha continuato a mantenere un atteggiamento di repulsione nei riguardi dell’Atalanta, come se non fosse bastato quanto accaduto da luglio in poi e malgrado l’inserimento nella lista Champions. Lookman e soprattutto chi lo assiste si apprestano a diventare il Niccolai del calciomercato. Come confezionano autogol loro, nessuno o quasi nessuno mai. Congratulazioni".
