Ademola Lookman rimane un separato in casa nell'Atalanta: il nigeriano continua ad allenarsi a parte e al momento il reintegro non è un'opzione che sembra interessargli. Ha commentato così il tutto Alfredo Pedullà su YouTube: "La storia di Lookman sta diventando una coperta che da corta è sul punto di tramutarsi in patetica. Resto dell’idea che l’Inter avrebbe dovuto fare lo sforzo, aggiungendo quei 5 milioni necessari per andare a dama.