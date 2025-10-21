Un grande inizio di stagione e un colpo di mercato che sembra più che mai azzeccato. L'Inter si gode le prestazioni di Manuel Akanji, l'uomo che in difesa ha preso il posto di Benjamin Pavard. E proprio da uno screzio con il francese è nata la trattativa per l'ex Manchester City, come scrive calciomercato.com:

"Il confronto con il passato è un ronzio che Akanji neanche percepisce, probabilmente anche perché sa che il suo futuro in nerazzurro è tutt’altro che in discussione. Ausilio gli ha già garantito il riscatto e questa estate, prima dell’affondo decisivo, c’era già stato più di un dialogo tra il calciatore e la dirigenza nerazzurra. Akanji voleva lasciare il City e aveva fretta di trovare una destinazione, in quelle settimane si era affacciato anche il Milan ma lo svizzero aveva preso tempo perché avrebbe comunque preferito continuato a giocare la Champions".