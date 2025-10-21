Un grande inizio di stagione e un colpo di mercato che sembra più che mai azzeccato. L'Inter si gode le prestazioni di Manuel Akanji, l'uomo che in difesa ha preso il posto di Benjamin Pavard. E proprio da uno screzio con il francese è nata la trattativa per l'ex Manchester City, come scrive calciomercato.com:
calciomercato
Inter, il retroscena sul grande colpo di mercato in estate: “Tutto nato da uno screzio con…”
"Il confronto con il passato è un ronzio che Akanji neanche percepisce, probabilmente anche perché sa che il suo futuro in nerazzurro è tutt’altro che in discussione. Ausilio gli ha già garantito il riscatto e questa estate, prima dell’affondo decisivo, c’era già stato più di un dialogo tra il calciatore e la dirigenza nerazzurra. Akanji voleva lasciare il City e aveva fretta di trovare una destinazione, in quelle settimane si era affacciato anche il Milan ma lo svizzero aveva preso tempo perché avrebbe comunque preferito continuato a giocare la Champions".
"Dall’altro lato i nerazzurri, che però non avevano spazio in rosa e gli avevano chiesto di portare pazienza fino a gennaio. Poi il colpo di scena: uno screzio con Pavard spinge il francese ad accettare l’offerta del Marsiglia, club con il quale già da tempo intratteneva qualche dialogo. Sta di fatto che l’addio del francese libera un posto e Ausilio si fionda nuovamente su Akanji, che a quel punto non ha alcun dubbio nell’accettare il triennale offerto dai nerazzurri, che prevede un compenso di 11 milioni complessivi".
(Fonte: calciomercato.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA