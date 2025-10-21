Un ottimo inizio di stagione, e i radar del mercato inevitabilmente puntati su di lui, con l'Inter ovviamente in posizione privilegiata. Aleksandar Stankovic sta facendo parlare di sé, visto l'inizio spettacolare con il Bruges.

"L'Inter non perde di vista Aleksander Stankovic. Il centrocampista classe 2005, figlio di Dejan, in estate si è trasferito al Club Bruges per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. L'inizio di stagione del ragazzo è stato estremamente positivo, tanto da far scattare la chiamata della nazionale maggiore serba, e i nerazzurri lo seguono con attenzione: l'Inter infatti si è riservata due clausole di recompra per le prossime due estati. Secondo quanto riporta Matteo Moretto il club di viale della Liberazione poterebbe riportare Stankiovic Jr a Milano già nella prossima estate".