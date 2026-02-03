Tommaso Turci, giornalista e inviato di Dazn, non ha dubbi quando parla delle qualità del nuovo acquisto dell'Inter, Yanis Massolin: "Questo ragazzone di 197 centimetri mi ha rubato l’occhio da diversi mesi. Suolate, imbucate e dribbling senza mai guardare la palla. È raro vedere un giocatore così tecnico e strutturato allo stesso tempo: per questo ha caratteristiche uniche. Nessuno al Braglia ha ancora capito perché, a 23 anni, questo “marziano” giochi ancora coi comuni mortali. Ma c’è sempre un motivo — ed è proprio questo che rende affascinante seguirne lo sviluppo".