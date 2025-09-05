Paolo Condò recentemente ha parlato del caso Ademola Lookman : così il giornalista si è espresso sul mancato arrivo dell’attaccante all’Inter e non solo.

“Club esteri che non si sono mossi per Lookman? A mio avviso è stato quasi un tradimento. Ci si aspettava che dalla Premier League, dalla Liga o da altri campionati arrivassero proposte concrete, ma questo non è accaduto. Forse alcuni club erano convinti che prima o poi un’offerta sarebbe arrivata da sola. Così non è stato, e adesso l’Atalanta si ritrova con un calciatore che avrebbe potuto cambiare aria.