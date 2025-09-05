FC Inter 1908
Paolo Condò recentemente ha parlato del caso Ademola Lookman: le sue dichiarazioni sul mancato arrivo all'Inter e non solo
Paolo Condò recentemente ha parlato del caso Ademola Lookman: così il giornalista si è espresso sul mancato arrivo dell’attaccante all’Inter e non solo.

Club esteri che non si sono mossi per Lookman? A mio avviso è stato quasi un tradimento. Ci si aspettava che dalla Premier League, dalla Liga o da altri campionati arrivassero proposte concrete, ma questo non è accaduto. Forse alcuni club erano convinti che prima o poi un’offerta sarebbe arrivata da sola. Così non è stato, e adesso l’Atalanta si ritrova con un calciatore che avrebbe potuto cambiare aria.

La società non ha mai nemmeno fissato un prezzo per l’Inter, segnale chiaro che non voleva favorire quel tipo di trasferimento. Però va detto che questo è il secondo anno in cui Lookman cerca di forzare l’uscita. Forse stavolta si poteva davvero lasciarlo partire, purché fosse arrivata l’offerta giusta.

Permanenza a Bergamo? «Ora la palla torna al campo. Se Lookman dovesse cominciare segnando, magari con una doppietta, molte cose verrebbero dimenticate, anche se non tutte. I tifosi sanno perdonare se vedono impegno e gol. Ma resta l’imbarazzo di una situazione nata male, che poteva chiudersi diversamente”, ha detto.

