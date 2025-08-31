Si è fatto anche il nome di Oumar Solet per la difesa dell'Inter nelle ultime settimane. Il centrale classe 2000 dell'Udinese, infatti, piaceva molto ai nerazzurri che lo avevano già seguito quando il francese giocava nel Salisburgo. Ma resterà in Friuli, come annunciato dallo stesso Kosta Runjaic.
calciomercato
Retroscena Solet: resta a Udine, ma Inter si era mossa davvero. Poi si è fermata perché…
"Si parlava dell'interesse dell'Inter ma non è che io sia stato coinvolto, so però che la questione è chiusa, ho parlato con Oumar, mi ha detto che continuerà con noi, è un professionista assoluto e non cederemo lui come altri. Fa parte della nostra filosofia che alcuni giocatori lascino la società e poi ne arrivino altri, però poi bisogna considerare la proposta che arriva. Solet ha ancora molto potenziale da dimostrare, quando ci riuscirà diventerà uno dei migliori difensori della Serie A, tutti lo vorranno. Lui è consapevole dei suoi mezzi, faremo di tutto per portarlo a questo livello, per far sì che arrivi un'offerta di quelle irrinunciabili, comunque questo livello ancora non lo ha raggiunto, ha fatto bene per sei mesi ma può ulteriormente migliorare. Stiamo andando avanti tutti insieme, tanti ragazzi hanno talento per arrivare un giorno in una grande squadra. Brevemente: Solet rimane qui", ha detto Runjaic.
Su YouTube, Fabrizio Romano ha svelato interessanti retroscena sul difensore: "Su Solet si è parlato molto di diverse squadre, a me risulta che l'Inter si è fermata, dopo aver considerato la possibilità di un prestito e di aver ricevuto un no dall'Udinese un po' di giorni fa. L'Inter si è fermata su Solet, aveva pensato all'operazione in prestito e oggi il discorso non va avanti. Addirittura mi dicono che l'Udinese penserebbe ad un rinnovo a fine mercato se dovesse restare. Quindi o prestito o l'Inter non procede con questa operazione".
