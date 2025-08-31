FC Inter 1908
calciomercato

Moretto: “Ecco i dettagli dell’offerta ufficiale del Bayern per Lookman. E l’Atalanta…”

Come annunciato da The Athletic, il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Lookman: la conferma di Moretto
Matteo Pifferi Redattore 

Manca poco più di un giorno alla chiusura del calciomercato ma il futuro di Ademola Lookman resta ancora avvolto nel mistero.

Dopo che tra fine luglio ed inizio agosto sembrava vicino il suo approdo all'Inter, l'Atalanta ha detto no all'offerta interista e la trattativa si è fermata.

Come annunciato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, il Bayern Monaco ha presentato un'offerta ufficiale all'Atalanta per Lookman.

Matteo Moretto, intervenuto su Twitter, ha confermato l'offerta dei bavaresi, aggiungendo anche le cifre e la formula: un prestito con diritto di riscatto a 28 mln di euro. L'Atalanta, però, valuta solo offerte a titolo definitivo.

