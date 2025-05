La recompra

Il Como, la scorsa estate, forte della presenza determinante di Fabregas, ha convinto il figlio d’arte Nico a trasferirsi in Brianza. Il Real, ben consapevole delle qualità del ragazzo, non ha opposto grandi ostacoli, liberando il nazionale argentino con passaporto spagnolo in cambio della ragionevolissima cifra di 6 milioni, ma ha preteso d’inserire nell’accordo un’opzione per una recompra a salire negli anni: 9 milioni per riportare il numero 79 a Madrid questa estate, 10 per la prossima e 11 per quella del 2027. Clausola che può essere esercitata a partire dal primo luglio di ciascuno dei tre anni contemplati. La questione è che Xabi Alonso vorrebbe poter contare su Nico già a partire dal prossimo Mondiale per Club, che per Mbappé e compagni parte il prossimo 18 giugno. Data che obbliga la Casa Blanca a trovare un’intesa col Como per anticipare il ritorno del ex 10 del Castilla a inizio giugno. Con 11 milioni complessivi si dovrebbe chiudere.