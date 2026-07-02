" C’è stata un po’ di confusione in giro su Ivan Provedel nelle ultime ore , noi non abbiamo scritto nulla perché sono due settimane che ho detto che andrà all’Inter. C’era già stato l’here we go, un’operazione chiusa e blindata, bisognava solo aspettare la questione burocratica per i documenti e le visite, ma Provedel si può considerare un nuovo portiere dell’Inter. Gli accordi sono tra tutte el parti, l’Inter lo pagherà 3 milioni alla Lazio. Si è parlato di altre squadre, di operazione a rischio, di Kepa. Kepa è stato offerto ad aprile ma l’Inter lo ha rifiutato, bocciato da mesi proprio . Andare in questa fase a pensare che salti Provedel… non esiste. Sarà il nuovo secondo portiere dell’Inter sulla carta, alle spalle di Pepo Martinez.

Per Anan Khalaili l’Inter sta andando avanti. Si sta lavorando su questa operazione in maniera forte con gli agenti e lato club, il Napoli ha una base d’intesa col giocatore ma deve aspettare le uscite. E l’Inter sul giocatore è arrivata, si sta trattando lato giocatore prima di tutto e poi lato club. Il nome caldo per la fascia destra è questo, si sta lavorando anche in queste ore. È una trattativa blindata nella gestione, vi racconto questo retroscena: non ci sono intermediari. È una trattativa diretta tra agente e i due club", ha spiegato Romano.