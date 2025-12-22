L'Inter è pronta a intervenire sul mercato di gennaio, per rinforzare la rosa di Chivu soprattutto sulle fasce e in difesa. Il nome più caldo nel reparto arretrato sembra essere quello di Muharemovic del Sassuolo. Ne ha parlato Enzo Bucchioni su TMW:
Mercato Inter, colpo vicino? “Rimbalza una probabile intesa per…”
"Da Sassuolo rimbalza una probabile intesa per il centrale Muharemovic, 22 anni, nazionale bosniaco che gli emiliani hanno preso dalla Juve Next Gen e sta facendo benissimo. Valutazione attorno ai dieci milioni, alla Juve la metà della rivendita, ma il Sassuolo non avrebbe intenzione di indebolirsi a gennaio".
"Per l’esterno il sogno è Norton Cuffy, 21 anni, inglese, che il Genoa valuta una ventina di milioni, soldi che potrebbero arrivare all’Inter dalla cessione di Frattesi. Forse è più facile pensare a Dodò in scadenza nel 2027 che non vuole rinnovare, anche lui coinvolto nel flop della Fiorentina. Si tratterà di capire se l’arrivo di Paratici a Firenze porterà a una rivoluzione sul mercato per cercare la salvezza".
(Fonte: TMW)
