Mercato Inter, colpo vicino? “Rimbalza una probabile intesa per…”

L'Inter è pronta a intervenire sul mercato di gennaio, per rinforzare la rosa di Chivu soprattutto sulle fasce e in difesa. Il nome più caldo nel reparto arretrato sembra essere quello di Muharemovic del Sassuolo. Ne ha parlato Enzo Bucchioni su TMW:

"Da Sassuolo rimbalza una probabile intesa per il centrale Muharemovic, 22 anni, nazionale bosniaco che gli emiliani hanno preso dalla Juve Next Gen e sta facendo benissimo. Valutazione attorno ai dieci milioni, alla Juve la metà della rivendita, ma il Sassuolo non avrebbe intenzione di indebolirsi a gennaio".