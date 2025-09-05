FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter ‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”

calciomercato

‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”

‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani” - immagine 1
Interessante retroscena dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto di mercato per l'Inter di Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”- immagine 2

Interessante retroscena dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto di mercato per l'Inter di Cristian Chivu.

‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”- immagine 3
Getty

Si tratta di Oumar Solet, centrale difensivo dell’Udinese che ha brillato a San Siro proprio contro i nerazzurri, nella vittoria per 2-1 dei friulani. “Se c’era un modo per far mangiare le mani ai dirigenti interisti, eccolo qua: il francesone “segna” almeno tre gol, salvando da maestro”, la pagella dopo la super gara di San Siro.

‘Rimpianto’ di mercato Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti si mangiano le mani”- immagine 4
Instagram Solet

L'Inter aveva infatti pensato a lui per la difesa, ma c'era distanza con l'Udinese sulla formula (i nerazzurri volevano un prestito con diritto). E così a Milano come nuovo rinforzo per il reparto arretrato è arrivato Manuel Akanji.

Leggi anche
Pedullà: “Ecco la verità su Frattesi-Newcastle. Calhanoglu-Gala? Certe volte…”
Romano: “Lookman? Proverà ancora ad andare via. Kim a Inter o Milan? Servirebbe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA