Si tratta di Oumar Solet , centrale difensivo dell’Udinese che ha brillato a San Siro proprio contro i nerazzurri, nella vittoria per 2-1 dei friulani. “Se c’era un modo per far mangiare le mani ai dirigenti interisti, eccolo qua: il francesone “segna” almeno tre gol, salvando da maestro”, la pagella dopo la super gara di San Siro.

L'Inter aveva infatti pensato a lui per la difesa, ma c'era distanza con l'Udinese sulla formula (i nerazzurri volevano un prestito con diritto). E così a Milano come nuovo rinforzo per il reparto arretrato è arrivato Manuel Akanji.