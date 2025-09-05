Interessante retroscena dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto di mercato per l'Inter di Cristian Chivu.
Si tratta di Oumar Solet, centrale difensivo dell’Udinese che ha brillato a San Siro proprio contro i nerazzurri, nella vittoria per 2-1 dei friulani. “Se c’era un modo per far mangiare le mani ai dirigenti interisti, eccolo qua: il francesone “segna” almeno tre gol, salvando da maestro”, la pagella dopo la super gara di San Siro.
L'Inter aveva infatti pensato a lui per la difesa, ma c'era distanza con l'Udinese sulla formula (i nerazzurri volevano un prestito con diritto). E così a Milano come nuovo rinforzo per il reparto arretrato è arrivato Manuel Akanji.
