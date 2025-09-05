Frendrup-Inter, Moretto: “C’è stato un sondaggio dei nerazzurri: ecco quando e perché”

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena su Frendrup

Nel corso dei mesi estivi, il profilo di Morten Frendrup è stato accostato all'Inter con grande insistenza, specialmente nella prima fase di mercato.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena sul centrocampista danese classe 2001, rimasto al Genoa:

"Secondo quanto mi risulta, Frendrup era stato bloccato dalla Fiorentina che poi ha deciso di andare all-in su Nicolussi Caviglia cambiando priorità. Nel corso dei mesi estivi Frendrup è stato sondato non solo dall'Inter, che lo valutava come alternativa dei possibili partenti, ma anche dalla Roma.