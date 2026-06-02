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Rinnovi Inter, manca solo l’annuncio per Chivu: pronto anche il prolungamento di Ausilio
Tempo di rinnovi in casa Inter, in attesa che si scaldi il mercato. Come riferisce Il Giornale, infatti, manca solo l'annuncio per il prolungamento di contratto di Cristian Chivu, che firmerà fino al 2029.
Stessa data anche per Piero Ausilio: il direttore sportivo dovrebbe essere il prossimo a rinnovare. Scrive il quotidiano:
"L'Inter intende blindare i protagonisti del Doblete Scudetto-Coppa Italia. Manca solo l'annuncio per il rinnovo di Chivu fino al 2028 con opzione per il 2029: il tecnico riceverà un importante aumento d'ingaggio dagli attuali 2 a 4 milioni a stagione. Il prolungamento dell'allenatore fungerà da apripista ai rinnovi anche del dt Ausilio (fino al 2029) e di diversi giocatori".
(Fonte: Il Giornale)
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