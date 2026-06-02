Il punto sul mercato dei nerazzurri: si stringe per il difensore dell'Udinese, complicato arrivare all'esterno rientrato all'Atalanta

Fabio Alampi Redattore 2 giugno 2026 (modifica il 2 giugno 2026 | 12:46)

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Alfredo Pedullà, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sul mercato in entrata dell'Inter: "Solet, priorità concessa all'Inter qualche settimana fa. Situazione irrinunciabile per Ausilio che è suo estimatore, affare da 25 milioni, 23 + bonus, poi vedremo. Difensore che l'Inter ha bloccato nelle ultime settimane, dopo averlo seguito per tantissimo tempo: situazione che va avanti in modo deciso".

"L'Inter e gli agenti di Muharemovic hanno parlato: il problema è che avevi Bastoni e Bisseck, oggi li hai ancora, e in più aggiunge Solet. Se hai parlato con gli agenti di un altro difensore e non l'hai chiuso può sempre succedere di tutto, ma intanto decidi di chiudere Solet".

"Capitolo Palestra: per me è una perdita di tempo andare con 35, 38, 40, 42 milioni. Si rischia di finire come con Lookman: l'Atalanta vuole determinati soldi, quando vuole una cifra non si schioda, è più facile che chieda mille euro in più che un centesimo in meno. La valutazione è di 50 milioni più bonus, l'Inter a quei soldi non ci è arrivata e non so se ci arriverà. Non bisogna farne un tormentone. Il Manchester City lo ha seguito molto, possono esserci altri club di Premier".