Pio Esposito si è preso la scena in questa prima parte di stagione. Ha già trovato il primo gol con la maglia dell'Inter e anche in Nazionale, sta ripagando la fiducia che gli è stata data da Cristian Chivu in nerazzurro e da Rino Gattuso in azzurro. E presto arriverà il rinnovo di contratto con adeguamento per lui, assicura Alfredo Pedullà.
"La famosa blindatura invocata in queste ore (con adeguamento del contratto) non è un problema o un titolo di giornale per creare aspettative, piuttosto un premio strameritato che verrà corrisposto in automatico, sapendo di avere in casa un predestinato", ha spiegato.
