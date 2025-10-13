Pio Esposito si è preso la scena in questa prima parte di stagione. Ha già trovato il primo gol con la maglia dell'Inter e anche in Nazionale, sta ripagando la fiducia che gli è stata data da Cristian Chivu in nerazzurro e da Rino Gattuso in azzurro. E presto arriverà il rinnovo di contratto con adeguamento per lui, assicura Alfredo Pedullà.