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Come raccontato anche ieri da Fcinter1908.it, l'Inter sta viaggiando forte verso il rinnovo di Carlos Augusto. Torna sul tema la Gazzetta dello Sport di oggi, raccontando alcuni dettagli della trattativa in corso. Questo il focus del quotidiano:

Getty Images

"«Calma», ha ripetuto, riferendosi all’agognato rinnovo, ma lui e il suo club hanno di colpo sprintato sul tema, altro che calma. Ormai è al traguardo un rinnovo tutto nuovo, al punto che il momento della firma è vicinissimo. Entro la fine del mese, massimo quindici giorni, dovrebbe essere definito l’allungamento fino al 2031: sarebbero altri cinque anni nerazzurri per un giocatore che è insieme difensore, esterno e pure attaccante.

Aver segnato quattro reti in dieci partite non è normale per chi fa il suo mestiere, ma il bello del brasiliano è proprio saper fare tanti lavori. Recitare su diversi copioni. Questo nobile riconoscimento lo ha meritato sul campo in anni di onorato servizio, poi in questo inizio stagione è definitivamente salito di status. A furia di vederlo segnare e offrire assist - già due -, sarà difficile considerarlo una riserva in senso stretto: è inevitabile che picconi ancora di più l’avamposto di Bastoni come difensore di centrosinistra e quello di Dimarco laterale mancino".

Inter, le cifre del rinnovo di Carlos Augusto

La gratificazione per il brasiliano sarà ovviamente anche di natura economica. Prosegue così il focus della Gazzetta:

Le riunioni in viale della Liberazione, di persona e telematiche, sono state parecchie e con vari attori. L’ultima a tema Carlos si è tenuta giusto ieri pomeriggio e ormai il grosso è stato risolto, agevolato dal Decreto Crescita che ammorbidisce la spesa per Oaktree. Il club nerazzurro, però, è pronto a riconoscere all’esterno tuttofare un aumento di stipendio robusto, dai 2,2 milioni di oggi ci si potrebbe spingere fino ai 3,5 milioni con tanto di bonus, ed è quest’ultima parola a squillare forte. La nuova politica societaria sui contratti girerà, infatti, sempre più attorno al merito, ovvero ai bonus variabili, componente crescente nello stipendio. Tradotto: meglio (e più) giochi e più guadagni".