"Federico Dimarco ha mollato Roc Nation. Decisione motivata dallo stallo sul rinnovo di contratto: l’Inter - avendo l’opzione per prolungare l’accordo in essere dal 2027 al 2028 - non ha fretta nel prendere in mano la pratica nonostante l’interessato probabilmente attendesse di firmare un contratto “a vita” fino al 2030/2031 con stipendio alzato ai livelli di Barella e Bastoni (attualmente l’esterno guadagna un paio di milioni in meno rispetto ai compagni)".