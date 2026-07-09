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Rinnovo, Dimarco prende una decisione sull’entourage. “Opzione Inter. Federico si aspettava…”

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Oggi Tuttosport fa il punto sul futuro di Federico Dimarco e sullo stallo per il rinnovo con l'Inter. Ecco l'ultima decisione presa dal laterale nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Oggi Tuttosport fa il punto sul futuro di Federico Dimarco e sullo stallo per il rinnovo con l'Inter. Ecco l'ultima decisione presa dal laterale nerazzurro:

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DAZN

"Federico Dimarco ha mollato Roc Nation. Decisione motivata dallo stallo sul rinnovo di contratto: l’Inter - avendo l’opzione per prolungare l’accordo in essere dal 2027 al 2028 - non ha fretta nel prendere in mano la pratica nonostante l’interessato probabilmente attendesse di firmare un contratto “a vita” fino al 2030/2031 con stipendio alzato ai livelli di Barella e Bastoni (attualmente l’esterno guadagna un paio di milioni in meno rispetto ai compagni)".

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"Toccherà ad Arturo Canales prendersi carico della pratica ma risulta difficile pensare a uno strappo alla luce del fatto che Dimarco è legatissimo al mondo nerazzurro".

(Fonte: Tuttosport)

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