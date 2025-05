È al momento congelato il rinovo di Simone Inzaghi in casa Inter: ecco il vero spartiacque e cosa succede in caso di ko a Monaco

È al momento congelato il rinovo di Simone Inzaghi in casa Inter. L’allenatore nerazzurro non prolungherà in bianco, sottolinea oggi Tuttosport. “Inzaghi ha deciso di congelare fino a nuovo ordine ogni discorso legato al futuro. L’offerta dell’Al-Hilal (20 milioni a stagione) è stata declinata, ma questo non vuol dire che Inzaghi firmerà il rinnovo in bianco.