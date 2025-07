Richard Rios, colombiano classe 2000 del Palmeiras, piace all'Inter per il post Calhanoglu ma anche alla Roma: le ultime

Matteo Pifferi Redattore 7 luglio 2025 (modifica il 7 luglio 2025 | 16:46)

Tra i nomi accostati all'Inter per il centrocampo, per l'eventuale sostituto di Hakan Calhanoglu, c'è anche quello di Richard Rios del Palmeiras. Il colombiano classe 2000 è uno dei punti fermi della squadra e in stagione ha segnato 4 gol e fornito 4 assist considerando tutte le competizioni.

Rios, però, piace anche alla Roma e la conferma arriva da il Tempo: "Richard Rios è un giocatore seguito con molta attenzione dalla Roma, su precisa indicazione di Gasperini (così come per Wesley). Il Palmeiras oggi vuole 30 milioni per il centrocampista, già avviati i primi contatti per capire la fattibilità dell'affare", scrive su Twitter Filippo Biafora del Tempo.

Rios recentemente ha voluto commentare così le voci di mercato che lo vedono lontano dal Palmeiras:

“Sono solo speculazioni. Finora non è arrivato nulla di concreto al club, e se non arriva nulla a loro, non mi viene comunicato nulla nemmeno a me. Quindi non posso rispondere su questo tema, perché davvero non ho ricevuto nessuna proposta ufficiale"