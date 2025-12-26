Inizio di stagione più che positivo per Sebastiano Esposito al Cagliari. Quattro centri e tre assist in stagione per lui fin qui. Ma può tornare all’Inter il fratello di Pio?
Inizio di stagione più che positivo per Sebastiano Esposito al Cagliari, ma può tornare all'Inter? Il punto della Gazzetta dello Sport
Ecco quanto svelato dalla Gazzetta dello Sport: “Particolare la formula attraverso cui l'Inter aveva scelto di cedere Seba Esposito al Cagliari: prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni di euro più il 40% della plusvalenza sulla futura rivendita nel caso in cui superasse proprio la cifra di 4 milioni, con rinnovo - in caso di riscatto - per lui automatico fino al 2030. Accordo articolato, che però... verrà rispettato”, si legge.
