Agente Xavi Simons: “Ecco tutta la verità sull’Inter! Lui lusingato e spero che…”

Ali Barat ha parlato in esclusiva al canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le dichiarazioni su Xavi Simons in chiave Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Ali Barat ha parlato in esclusiva al canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le dichiarazioni del noto agente in chiave mercato.

Xavi Simons-Inter, cosa c’è stato davvero a luglio? Sì Xavi ancora una volta voleva la Premier League. Quindi quando il Tottenham ci ha contattato e il Chelsea ha contattato me, la sua intenzione era andare in Premier League.

Però ovviamente è stato lusingato dell’attenzione delle squadre di Serie A. Speriamo di riuscire a portare qui Xavi in futuro”.

