Ali Barat ha parlato in esclusiva al canale YouTube di Fabrizio Romano: ecco le dichiarazioni su Xavi Simons in chiave Inter
“Xavi Simons-Inter, cosa c’è stato davvero a luglio? Sì Xavi ancora una volta voleva la Premier League. Quindi quando il Tottenham ci ha contattato e il Chelsea ha contattato me, la sua intenzione era andare in Premier League.
Però ovviamente è stato lusingato dell’attenzione delle squadre di Serie A. Speriamo di riuscire a portare qui Xavi in futuro”.
