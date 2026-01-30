Oltre a Nottingham Forest e Atletico Madrid, la Lazio ci ha provato davvero a prenderlo a gennaio: cosa risulta a FcInter1908

Davide Frattesi è uno dei nomi più chiacchierati in casa Inter queste ore in sede di mercato: non mancano le pretendenti per il centrocampista, la cui permanenza in nerazzurro è tornata ad essere in bilico.

E oltre a Nottingham Forest e Atletico Madrid, la Lazio ci ha provato davvero a prenderlo a gennaio: come raccolto da FcInter1908, la società biancoceleste per prenderlo ha offerto 20 milioni all'Inter. Cifra non ritenuta sufficiente e quindi respinta da viale della Liberazione.