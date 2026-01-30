FC Inter 1908
Sky – Diaby spinge per l’Inter: è il giorno del dentro o fuori, le ultimissime

L’Inter continua a lavorare per Moussa Diaby: anche in queste ore proseguono i contatti per arrivare al via libera finale del Fondo PIF
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L’Inter continua a lavorare per Moussa Diaby.

Anche in queste ore proseguono i contatti per arrivare al via libera finale del Fondo PIF, con il giocatore che sta spingendo per arrivare in nerazzurro.

Come spiega Gianluca Di Marzio, "Proseguono i contatti per arrivare all’ex Bayer Leverkusen, che continua a spingere per tornare in Europa. Manca, invece, il via libera del Fondo PIF. Oggi può essere il giorno da dentro o fuori per il francese, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche dell’affare".

