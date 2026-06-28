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Roma, serve una cessione entro il 30 giugno: Ndicka il sacrificato? L’Inter c’è
Corsa contro il tempo per la Roma, chiamata a chiudere un'importante operazione in uscita per rispettare gli accordi con la Uefa in termini di Sttlement Agreement. Come noto, i nomi finiti sulla lista dei sacrificabili sono Manu Konè e Evan Ndicka.
Il difensore ivoriano, nello specifico, è finito nel mirino dell'Inter, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Conto alla rovescia. Accade ogni anno, a fine giugno, dal 2022. E tutte le volte la tensione sale perchè i margini di rischio esistono. Ma la Roma anche stavolta è fiduciosa. E a 72 ore dalla scadenza del Sttlement Agreement con la Uefa il club farà tutto il possibile per rispettare il target dei 60 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno".
"Il primo piano operativo prevede punta a finalizzare una cessione eccellente immediata, last-minute. E Manu Konè o Evan Ndicka sono i principali indiziati. [...] In attesa di proposte più concrete, la Roma preparerà al contempo il terreno per vendere il difensore Ndicka, che piace all'Inter e in Premier".
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