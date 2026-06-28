Corsa contro il tempo per la Roma, chiamata a chiudere un'importante operazione in uscita per rispettare gli accordi con la Uefa in termini di Sttlement Agreement. Come noto, i nomi finiti sulla lista dei sacrificabili sono Manu Konè e Evan Ndicka.

Il difensore ivoriano, nello specifico, è finito nel mirino dell'Inter, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Conto alla rovescia. Accade ogni anno, a fine giugno, dal 2022. E tutte le volte la tensione sale perchè i margini di rischio esistono. Ma la Roma anche stavolta è fiduciosa. E a 72 ore dalla scadenza del Sttlement Agreement con la Uefa il club farà tutto il possibile per rispettare il target dei 60 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno".