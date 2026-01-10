Acerbi e de Vrij resteranno all'Inter e non si trasferiranno all'Al Hilal. Fabrizio Romano, su YouTube, ha svelato un retroscena

Marco Macca Redattore 10 gennaio - 21:00

Acerbi e de Vrij resteranno all'Inter e non si trasferiranno all'Al Hilal. Fabrizio Romano, su YouTube, ha svelato un retroscena di mercato sui due difensori nerazzurri e un nuovo tentativo del club allenato da Simone Inzaghi. Le parole del giornalista:

"L'Al Hilal ha preso Pablo Marì, operazione chiusa con la Fiorentina. Il club arabo, anche dopo l'operazione saltata per Cancelo, aveva chiesto all'Inter de Vrij o Acerbi con un pagamento di indennizzo. Durante l'affare Cancelo l'operazione era fatta, poi Cancelo ha scelto il Barcellona. A questo tentativo, però, l'Inter ha risposto: 'Dimenticatevi di Acerbi o de Vrij fuori dall'affare Cancelo'. Il club nerazzurro era stato chiaro: uno dei due difensori sarebbe uscito solo se fosse arrivato il laterale portoghese".

"Dodò? E' una pista che possiamo spegnere: la Fiorentina si aspettava una chiamata dell'Inter, che ha fatto dei sondaggi quando ancora Paratici non era ds viola, ma solo per un prestito. Poi è arrivato Paratici e la Fiorentina non ha intenzione di liberarlo in prestito. Da parte sua, l'Inter non ha intenzione di fare un investimento sul giocatore e prenderlo a titolo definitivo. Era visto più come un'opportunità, ma qui si spegne il discorso".