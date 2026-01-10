Acerbi e de Vrij resteranno all'Inter e non si trasferiranno all'Al Hilal. Fabrizio Romano, su YouTube, ha svelato un retroscena di mercato sui due difensori nerazzurri e un nuovo tentativo del club allenato da Simone Inzaghi. Le parole del giornalista:
calciomercato
Romano: “Acerbi-de Vrij, Al Hilal ci riprova: risposta Inter. In entrata da escludere un nome”
"L'Al Hilal ha preso Pablo Marì, operazione chiusa con la Fiorentina. Il club arabo, anche dopo l'operazione saltata per Cancelo, aveva chiesto all'Inter de Vrij o Acerbi con un pagamento di indennizzo. Durante l'affare Cancelo l'operazione era fatta, poi Cancelo ha scelto il Barcellona. A questo tentativo, però, l'Inter ha risposto: 'Dimenticatevi di Acerbi o de Vrij fuori dall'affare Cancelo'. Il club nerazzurro era stato chiaro: uno dei due difensori sarebbe uscito solo se fosse arrivato il laterale portoghese".
"Dodò? E' una pista che possiamo spegnere: la Fiorentina si aspettava una chiamata dell'Inter, che ha fatto dei sondaggi quando ancora Paratici non era ds viola, ma solo per un prestito. Poi è arrivato Paratici e la Fiorentina non ha intenzione di liberarlo in prestito. Da parte sua, l'Inter non ha intenzione di fare un investimento sul giocatore e prenderlo a titolo definitivo. Era visto più come un'opportunità, ma qui si spegne il discorso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA