Giornata cruciale per il futuro di Ivan Perisic: gli aggiornamenti sul suo possibile ritorno all'Inter arrivano da Fabrizio Romano.
Giornata cruciale per il futuro di Ivan Perisic: gli aggiornamenti sul suo possibile ritorno all'Inter arrivano da Fabrizio Romano
"Dopo l'incontro di questo pomeriggio, il PSV Eindhoven ha chiarito di voler trattenere Ivan Perisić nel club.
L'Inter resta in contatto per un nuovo tentativo dopo il rifiuto dell'offerta iniziale da parte del PSV, ma finora non c'è stato il via libera del club olandese", si legge.
