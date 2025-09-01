L'Inter chiude il suo mercato estivo con un colpo in difesa. E' Manuel Akanji, che arriverà dal Manchester City. Fabrizio Romano conferma l'accordo tra i club e ulteriori dettagli dell'affare:
Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula”
L'Inter chiude il suo mercato estivo con un colpo in difesa. E' Manuel Akanji, che arriverà dal Manchester City. Fabrizio Romano conferma
"L'Inter raggiunge un accordo con il Man City per il trasferimento di Manuel Akanji, ci siamo! Prestito di 2 milioni di euro, diritto di riscatto a 15 milioni di euro che diventa obbligo solo a condizioni difficili".
"Akanji pronto per le visite mediche ora, poiché ha accettato il trasferimento".
