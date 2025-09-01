FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula”

calciomercato

Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula”

Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula” - immagine 1
L'Inter chiude il suo mercato estivo con un colpo in difesa. E' Manuel Akanji, che arriverà dal Manchester City. Fabrizio Romano conferma
Marco Macca Redattore 

L'Inter chiude il suo mercato estivo con un colpo in difesa. E' Manuel Akanji, che arriverà dal Manchester City. Fabrizio Romano conferma l'accordo tra i club e ulteriori dettagli dell'affare:

Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula”- immagine 2
Getty

"L'Inter raggiunge un accordo con il Man City per il trasferimento di Manuel Akanji, ci siamo! Prestito di 2 milioni di euro, diritto di riscatto a 15 milioni di euro che diventa obbligo solo a condizioni difficili".

Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla formula”- immagine 3
getty

"Akanji pronto per le visite mediche ora, poiché ha accettato il trasferimento".

Leggi anche
Romano: “Inter, chiesto Akanji in prestito al City. E il giocatore ha già detto sì!”
Clamoroso Di Marzio: “Akanji verso l’Inter a prescindere dalla cessione di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA