Romano: “Inter, chiesto Akanji in prestito al City. E il giocatore ha già detto sì!”

Manuel Akanji potrebbe essere il colpo last minute del mercato dell'Inter in difesa. Fabrizio Romano conferma
Marco Macca Redattore 

Manuel Akanji potrebbe essere il colpo last minute del mercato dell'Inter in difesa. Fabrizio Romano conferma che i nerazzurri hanno inviato al Manchester City una proposta per il prestito del calciatore svizzero:

"L'Inter ha inviato una proposta di prestito al Manchester City per Manuel Akanji. Trattativa in corso. Akanji ha detto sì alla possibilità di un prestito all'Inter".

