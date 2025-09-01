Clamorosa svolta di mercato in casa Inter. Il nome delle ultime ore è quello di Manuel Akanji, individuato dalla dirigenza per rinforzare la difesa ma solo in caso di addio di Benjamin Pavard, chiesto dal Marsiglia.
Ma secondo Gianluca Di Marzio negli ultimi minuti sarebbe arrivato un ulteriore ripensamento in merito: il centrale svizzero va infatti verso i nerazzurri a prescindere dalla cessione di Pavard. I dettagli dell'operazione: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. C'è l'accordo tra club.
