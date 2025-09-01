FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Di Marzio: “Akanji verso l’Inter a prescindere dalla cessione di Pavard!”

calciomercato

Clamoroso Di Marzio: “Akanji verso l’Inter a prescindere dalla cessione di Pavard!”

Clamoroso Di Marzio: “Akanji verso l’Inter a prescindere dalla cessione di Pavard!” - immagine 1
Il nome delle ultime ore è quello di Manuel Akanji, individuato dalla dirigenza per rinforzare la difesa: le ultimissime
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Clamorosa svolta di mercato in casa Inter. Il nome delle ultime ore è quello di Manuel Akanji, individuato dalla dirigenza per rinforzare la difesa ma solo in caso di addio di Benjamin Pavard, chiesto dal Marsiglia.

Clamoroso Di Marzio: “Akanji verso l’Inter a prescindere dalla cessione di Pavard!”- immagine 2
Getty

Ma secondo Gianluca Di Marzio negli ultimi minuti sarebbe arrivato un ulteriore ripensamento in merito: il centrale svizzero va infatti verso i nerazzurri a prescindere dalla cessione di Pavard. I dettagli dell'operazione: prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 15. C'è l'accordo tra club.

Leggi anche
Romano: “Akanji all’Inter, here we go! Le cifre. E c’è una novità sulla...
Romano: “Inter, chiesto Akanji in prestito al City. E il giocatore ha già detto sì!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA