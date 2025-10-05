FC Inter 1908
Romano: “Inter riscatterà Akanji al 101%. E vi posso dire un’altra priorità sul mercato”

Romano: “Inter riscatterà Akanji al 101%. E vi posso dire un’altra priorità sul mercato” - immagine 1
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Inter è molto soddisfatta di Manuel Akanji e il riscatto non è in discussione
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha già confermato un'operazione che l'Inter farà in estate:

"Sul campo sta facendo molto bene Manuel Akanji, ribadisco al 101% quello che vi ho già raccontato alcuni giorni fa: l'Inter ha l'intenzione assoluta, chiara e diretta di riscattare il calciatore. Vi dico di più: l'Inter riscatterà Manuel Akanji, a meno che non ci siano eventi esterni che possano condizionare questa decisione.

Romano: “Inter riscatterà Akanji al 101%. E vi posso dire un’altra priorità sul mercato”- immagine 2
Getty Images

Oggi l'intenzione dell'Inter è di riscattare Akanji a prescindere dal fatto che scatti l'obbligo o meno. L'Inter è stata chiara con gli agenti dello svizzero e con il calciatore stesso, è molto contenta del rendimento, lo vede da braccetto e da centrale nei prossimi anni. L'intenzione è di versare i 15 mln al City e procedere con l'operazione a fine stagione"

Romano: “Inter riscatterà Akanji al 101%. E vi posso dire un’altra priorità sul mercato”- immagine 3
Getty Images

"Si sta lavorando per aggiungere almeno un altro centrale nell'estate 2026, per l'Inter sarà un'altra priorità. Scadono diversi contratti in difesa e c'è da ringiovanire il reparto, quindi Akanji non sarà l'unico colpo, l'Inter studia il restyling della difesa ma intanto è contenta di Akanji in termini di personalità, qualità, costruzione dal basso, velocità ed esperienza internazionale"

