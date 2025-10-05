FC Inter 1908
Romano: “Lookman via dall’Atalanta a gennaio? Ecco cosa mi risulta ad oggi. L’Inter…”

Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti su Ademola Lookman, schierato titolare ieri da Juric contro il Como
Intervenuto sul suo profilo Youtube, Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sul futuro di Ademola Lookman che ieri ha giocato da titolare contro il Como:

"Lookman è rimasto all'Atalanta nonostante il discorso Inter e i tentativi del Bayern a fine agosto, mai ritenuti credibili e seri dall'Atalanta. Lookman torna a giocare e lo dobbiamo sottolineare, è ancora un po' arrugginito ma la qualità della giocata, l'assist e la costruzione del gioco, abbiamo rivisto il vero Lookman, sta riprendendo condizione, ha bisogno di tempo per essere al 100% ma per l'Atalanta è una bella notizia.

Continuiamo a ribadirvi che a noi non risulta un discorso già imbastito per gennaio, non risulta che Lookman sia in stand-by perché c'è già qualcosa di pronto ed avanzato per gennaio, né con l'Inter, né col Bayern, né con altre italiane o altre in Europa. Per Lookman non c'è nulla di avanzato ad oggi, c'è l'Atalanta, il suo desiderio resta quello, in un futuro prossimo, di andare via per un'esperienza diversa ma ad oggi non c'è niente di accordato o di fatto tra Lookman e un'altra squadra per un'uscita a gennaio. Non ci sono patti o discorsi impostati"

