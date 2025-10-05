Romano: “Lookman via dall’Atalanta a gennaio? Ecco cosa mi risulta ad oggi. L’Inter…”

"Lookman è rimasto all'Atalanta nonostante il discorso Inter e i tentativi del Bayern a fine agosto, mai ritenuti credibili e seri dall'Atalanta. Lookman torna a giocare e lo dobbiamo sottolineare, è ancora un po' arrugginito ma la qualità della giocata, l'assist e la costruzione del gioco, abbiamo rivisto il vero Lookman, sta riprendendo condizione, ha bisogno di tempo per essere al 100% ma per l'Atalanta è una bella notizia.