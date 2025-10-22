Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano su Massimiliano Allegri e... la panchina dell'Inter. Ecco le parole del giornalista a 'La trattativa' su Tim Podcast:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Allegri all’Inter? Ecco cosa è successo nei giorni tra Monaco e la scelta di Inzaghi”
calciomercato
Romano: “Allegri all’Inter? Ecco cosa è successo nei giorni tra Monaco e la scelta di Inzaghi”
Clamoroso retroscena di Fabrizio Romano su Massimiliano Allegri e... la panchina dell'Inter: ecco cos'è successo la scorsa estate
“Il ritorno di Max Allegri è il ritorno di chi innanzitutto difficilmente riesce a stare lontano dal campo. Ha un amore per il calcio che va oltre tutto e poi al Milan ha già vinto e conosce bene l’ambiente, è l’opportunità di dimostrare come l’allenatore può fare la differenza in un gruppo importante.
Allegri avrebbe potuto aspettare 3, 4 o 5 giorni, c’era la finale di Champions dell’Inter e poteva scegliere in base al futuro di Inzaghi. Invece Allegri quel giovedì ha scelto il Milan, era prendere o lasciare in quel momento. Poteva aspettare l’Inter e la Champions, invece ha scelto il Milan, anche per amore, per passione verso un progetto che lo tenta in maniera particolare”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA