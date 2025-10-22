Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter ha scelto Cristian Chivu per la panchina nerazzurra. Risultati convincenti finora per il nuovo tecnico interista, a punteggio pieno in Champions League e a 1 punto dalla vetta in Serie A.
Dopo l’addio di Simone Inzaghi, l’Inter ha scelto Cristian Chivu per la panchina nerazzurra: Oaktree ha le idee chiare sul mercato
Chiarissima la strategia di Oaktree sul mercato, condivisa anche da Chivu. A svelarla è stato Fabrizio Romano: “L’Inter ha scelto Chivu che conosce bene l’ambiente e può essere il profilo giusto per puntare sui giovani come il club vuole fare”, ha spiegato su Tim Podcast a ‘La Trattativa’.
