“Inter un po’ sorpresa dall’addio di Inzaghi? In un certo senso sì, credo che il club non fosse preparato a questa eventualità. O nel senso che potesse essere preparata l’Inter, ma comunque non avesse ancora preparato alcun piano B, anche per una questione di rispetto per la squadra e l’allenatore arrivati a giocare una finale di Champions League. Credo che se anche solo contatti un solo allenatore prima della finale, vai a creare una frattura.

L’Inter ha sempre aspettato fino in fondo, poi quando aspetti e diversi allenatori sono già andati, convincere chi vuole un determinato progetto (Fabregas, ndr) diventa difficile. Ma l’Inter ha scelto Chivu che conosce bene l’ambiente e può essere il profilo giusto per puntare sui giovani come il club vuole fare”.