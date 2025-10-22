Interessanti retroscena di Fabrizio Romano sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Queste le parole del giornalista a ‘La Trattativa’ su Tim Podcast sull’ex allenatore nerazzurro:
Romano: “Inter sorpresa da addio Inzaghi! Non c’era piano B, sarebbe nata frattura se…”
“Inter un po’ sorpresa dall’addio di Inzaghi? In un certo senso sì, credo che il club non fosse preparato a questa eventualità. O nel senso che potesse essere preparata l’Inter, ma comunque non avesse ancora preparato alcun piano B, anche per una questione di rispetto per la squadra e l’allenatore arrivati a giocare una finale di Champions League. Credo che se anche solo contatti un solo allenatore prima della finale, vai a creare una frattura.
L’Inter ha sempre aspettato fino in fondo, poi quando aspetti e diversi allenatori sono già andati, convincere chi vuole un determinato progetto (Fabregas, ndr) diventa difficile. Ma l’Inter ha scelto Chivu che conosce bene l’ambiente e può essere il profilo giusto per puntare sui giovani come il club vuole fare”.
