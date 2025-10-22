FC Inter 1908


Romano: “Inter sorpresa da addio Inzaghi! Non c’era piano B, sarebbe nata frattura se…”

Interessanti retroscena di Fabrizio Romano sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter: queste le parole del giornalista
Alessandro Cosattini Redattore 

Interessanti retroscena di Fabrizio Romano sull’addio di Simone Inzaghi all’Inter. Queste le parole del giornalista a ‘La Trattativa’ su Tim Podcast sull’ex allenatore nerazzurro:

Inter un po’ sorpresa dall’addio di Inzaghi? In un certo senso sì, credo che il club non fosse preparato a questa eventualità. O nel senso che potesse essere preparata l’Inter, ma comunque non avesse ancora preparato alcun piano B, anche per una questione di rispetto per la squadra e l’allenatore arrivati a giocare una finale di Champions League. Credo che se anche solo contatti un solo allenatore prima della finale, vai a creare una frattura.

L’Inter ha sempre aspettato fino in fondo, poi quando aspetti e diversi allenatori sono già andati, convincere chi vuole un determinato progetto (Fabregas, ndr) diventa difficile. Ma l’Inter ha scelto Chivu che conosce bene l’ambiente e può essere il profilo giusto per puntare sui giovani come il club vuole fare”.

