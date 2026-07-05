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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”
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Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, concentrandosi sulla questione portiere
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, concentrandosi sulla questione portiere con Provedel ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore nerazzurro:
"L'Inter si prepara ad archiviare il capitolo Provedel, non è mai stato in dubbio. Vi ho già detto che l'Inter aveva già bocciato il nome di Kepa da settimane e non ho idea del perché sia tornato in settimana il suo nome ma non è mai stata un'idea concreta dell'Inter.
Kepa è stato offerto all'Inter ma ad aprile e maggio e già in quei mesi l'Inter ha detto 'no grazie'. Non è un portiere che all'Inter interessa, l'Inter ha scelto e avrà Provedel, visite mediche e firme a metà settimana"
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