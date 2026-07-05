"L'Inter si prepara ad archiviare il capitolo Provedel, non è mai stato in dubbio. Vi ho già detto che l'Inter aveva già bocciato il nome di Kepa da settimane e non ho idea del perché sia tornato in settimana il suo nome ma non è mai stata un'idea concreta dell'Inter.

Kepa è stato offerto all'Inter ma ad aprile e maggio e già in quei mesi l'Inter ha detto 'no grazie'. Non è un portiere che all'Inter interessa, l'Inter ha scelto e avrà Provedel, visite mediche e firme a metà settimana"