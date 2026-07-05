FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”

calciomercato

Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”

Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel” - immagine 1
Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, concentrandosi sulla questione portiere
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Intervenuto su Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, concentrandosi sulla questione portiere con Provedel ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore nerazzurro:

Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”- immagine 2
Getty

"L'Inter si prepara ad archiviare il capitolo Provedel, non è mai stato in dubbio. Vi ho già detto che l'Inter aveva già bocciato il nome di Kepa da settimane e non ho idea del perché sia tornato in settimana il suo nome ma non è mai stata un'idea concreta dell'Inter.

Romano: “Proposto mesi fa un portiere: l’Inter ha detto no e ha scelto Provedel”- immagine 3
Getty Images

Kepa è stato offerto all'Inter ma ad aprile e maggio e già in quei mesi l'Inter ha detto 'no grazie'. Non è un portiere che all'Inter interessa, l'Inter ha scelto e avrà Provedel, visite mediche e firme a metà settimana"

 

Leggi anche
Musmarra: “Sucic? Una cosa mi preoccupa. E oggi leggo che Oaktree…”
Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA