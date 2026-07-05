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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero che…”

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Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero che…”

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Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha confermato il passaggio di Ivan Provedel all'Inter: ecco quando ci saranno le visite
Matteo Pifferi Redattore 

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Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha confermato il passaggio di Ivan Provedel all'Inter: "Mercoledì 8 ci saranno le visite di Provedel, promesso sposo dell'Inter.

Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero che…”- immagine 2
Getty Images

Vi ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare quando la trattativa era in uno stato embrionale e quando lui aveva raggiunto un accordo con l'Inter dopo l'incontro del suo agente a Milano con Ausilio, era stato detto che l'accordo era da perfezionare e invece era tutto fatto.

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Bisognava soltanto mandare a dama la situazione con Lotito che non è la cosa più facile ma che ha firmato qualche giorno fa. Operazione da 3 mln, contratto di 3 anni per Provedel e mercoledì 8 svolgerà le visite per l'Inter"

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