Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero che…”
calciomercato
Pedullà: “Ecco il giorno delle visite di Provedel con l’Inter. E non era vero che…”
Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha confermato il passaggio di Ivan Provedel all'Inter: ecco quando ci saranno le visite
Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha confermato il passaggio di Ivan Provedel all'Inter: "Mercoledì 8 ci saranno le visite di Provedel, promesso sposo dell'Inter.
Vi ho raccontato tutto quello che c'era da raccontare quando la trattativa era in uno stato embrionale e quando lui aveva raggiunto un accordo con l'Inter dopo l'incontro del suo agente a Milano con Ausilio, era stato detto che l'accordo era da perfezionare e invece era tutto fatto.
Bisognava soltanto mandare a dama la situazione con Lotito che non è la cosa più facile ma che ha firmato qualche giorno fa. Operazione da 3 mln, contratto di 3 anni per Provedel e mercoledì 8 svolgerà le visite per l'Inter"
© RIPRODUZIONE RISERVATA