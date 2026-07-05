Musmarra: “Sucic? Una cosa mi preoccupa. E oggi leggo che Oaktree…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così di Oaktree e del mercato dell'Inter

Matteo Pifferi Redattore 5 luglio 2026 (modifica il 5 luglio 2026 | 22:02)

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così di Oaktree e del mercato dell'Inter: "Oggi inizio a vedere che alcuni iniziano a sottolineare quanto Oaktree stia bloccando i movimenti di mercato ed è evidente e sotto gli occhi di tutti. In tanti dicono che anche oggi si sta vivendo di quello che è stato fatto in passato ed è la pura e semplice verità.

Ho parlato già del mercato non certo positivo dell'anno scorso, sono stati presi tanti giovani di prospettiva che non sono stati trainanti, lo sono stati a tratti ma alcuni non sono stati da Inter e questo è un dato di fatto incontrovertibile. L'unico che ha fatto la differenza è stato il giocatore fuori dai parametri di Oaktree che è Akanji, l'unico da Inter, da squadra che sta ai vertici, che fa la finale di Champions.

I giovani vanno aspettati, accettare che sbaglino senza etichettarli non all'altezza. Sucic ci ha stupito all'inizio, poi ha avuto un problema alla mano, nel finale di stagione si è ripreso alla grande, ha fatto un buon Mondiale e sento parlare di cifre mostruose. Quando inizio a sentire queste considerazioni inizio a preoccuparmi perché poi iniziano ad arrivare delle sirene o si mette sotto i riflettori. Ed è evidente che se arriva un'offerta importante sappiamo come è fatta questa proprietà e come vanno le cose"