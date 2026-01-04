Davide Frattesi potrebbe presto lasciare l'Inter. Sul centrocampista ci sono diversi club, uno in particolare è al momento in vantaggio su tutti gli altri, il Galatasaray. Dal suo canale YouTube, Fabrizio Romano offre alcuni aggiornamenti sul futuro del giocatore. "Dalla Turchia fanno sul serio per Frattesi. La Juventus resta una destinazione gradita al giocatore, ma oggi il club bianconero non ragiona oltre un prestito oneroso con un diritto di riscatto, mentre l'Inter con questa formula, soprattutto in Italia, non vuole farla".

"A oggi c'è una distanza importante con l'Inter. Il club nerazzurro è al corrente di un interesse molto forte del Galatasaray che lavora all'operazione da giorni. In questo momento c'è ancora una distanza, tra i due club la trattativa è ferma in un punto: l'obbligo di riscatto. Il Galatasaray è pronto a mettere sul tavolo tra prestito oneroso e obbligo, 35 milioni di euro, 5 per il prestito e 30 per l'obbligo. Come far scattare questo obbligo? L'Inter vorrebbe un obbligo piuttosto facile, mentre i turchi sul numero di partite chiede un numero di partite più alte, è questo il punto. Il giocatore non ha chiuso alla destinazione".