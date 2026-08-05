L'Atletico Madrid si è prepotentemente inserito nella corsa al Cuti Romero, su cui è forte l'interesse dell'Inter ormai da settimane

Marco Macca
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L'Atletico Madrid si è prepotentemente inserito nella corsa al Cuti Romero, su cui è forte l'interesse dell'Inter ormai da settimane.

Romero

Su X, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione:

Romero, formula vincente
Getty

"L'Atlético Madrid sta preparando un'offerta per Cristian Romero da presentare dopo le prossime cessioni (Molina + eventualmente Ruggeri). Offerta da allineare alla precedente proposta dell'Inter; l'Inter aveva pronto un accordo con il Tottenham da 40 milioni ma nulla di fatto sul fronte giocatore. Simeone vuole il Cuti".

L'Inter si è informata su Romero, calciatore del Tottenham e dell'Argentina

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