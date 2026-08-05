L'Atletico Madrid si è prepotentemente inserito nella corsa al Cuti Romero, su cui è forte l'interesse dell'Inter ormai da settimane
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L'Atletico Madrid si è prepotentemente inserito nella corsa al Cuti Romero, su cui è forte l'interesse dell'Inter ormai da settimane.
Su X, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione:
"L'Atlético Madrid sta preparando un'offerta per Cristian Romero da presentare dopo le prossime cessioni (Molina + eventualmente Ruggeri). Offerta da allineare alla precedente proposta dell'Inter; l'Inter aveva pronto un accordo con il Tottenham da 40 milioni ma nulla di fatto sul fronte giocatore. Simeone vuole il Cuti".
🚨🔴⚪️ Atlético Madrid are preparing a bid for Cristian Romero to be submitted after next sales (Molina + possibly Ruggeri).— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
Bid to be in line with Inter previous proposal; Inter had €40m package in place with Spurs but nothing done on player side.
Simeone wants Cuti, as… pic.twitter.com/2BCdebR3Nx
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