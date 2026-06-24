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calciomercato
Romano: “Chelsea e Atalanta hanno chiuso: oltre 60 mln. Il messaggio di Palestra al club”
Marco Palestra sembrava una trattativa molto vicina alla fumata bianca per l'Inter, poi il blitz del Chelsea che ha cambiato le carte in tavola. Ecco le ultime novità riportate da Fabrizio Romano:
"La grande storia delle ultime 24 ore, iniziata con l'Inter pronta a chiudere il giorno di martedì, doveva essere il giorno di Marco Palestra all'Inter, nel giro di 24-48 ore, insomma martedì, mercoledì, questi erano i giorni di Palestra all'Inter. L'Inter incontra gli agenti del giocatore insieme a tutti i protagonisti dell'Atalanta, parliamo delle persone più importanti dell'Inter, dell'Atalanta, Marotta, Percassi, Giuntoli, Ausilio, l'agente del giocatore Lucci, insomma tutti presenti a un tavolo, ma l'operazione non si fa per una questione di inserimento forte, deciso da parte del Chelsea. E allora cosa sta succedendo nel cuore della notte? Dopo avervi raccontato tutto, le chiamate tutte italiane del Chelsea, la chiamata diretta di Xavi Alonso a Marco Palestra che vi ho raccontato, insomma Xavi Alonso ha voluto far sentire l'importanza al giocatore, ha promesso a Marco Palestra un coinvolgimento importante. Insomma è stato un discorso molto tattico, oltre che un discorso chiaramente anche economico.
Il Chelsea è arrivato in maniera molto decisa, molto pesante, molto forte dal punto di vista contrattuale per Palestra, ha messo sul piatto più di 5 milioni di euro netti a stagione, con dei bonus compresi e un contratto molto lungo, in pieno stile Chelsea, molto molto lungo. Dall'altra parte con l'Atalanta il Chelsea è arrivato praticamente superando in maniera forte l'offerta dell'Inter. Per mettere chiarezza, cosa sta accadendo adesso? Sta accadendo che il Chelsea e l'Atalanta hanno chiuso l'operazione, nel cuore della notte, quindi tra Chelsea e Atalanta, accordo fatto, totale. L'Atalanta ha comunicato al Chelsea di accettare l'offerta. L'ultimo messaggio di Marco Palestra e i suoi agenti all'Atalanta prima di andare a dormire è stato abbastanza chiaro. Cioè Palestra ha detto, io avrei accettato l'Inter, accetterei il Chelsea, sono aperto ad entrambi i progetti, vendetemi al miglior offerente o all'offerta che credete sia la migliore. E per l'Atalanta l'offerta migliore è decisamente quella del Chelsea, perché? Perché l'Inter per 10 giorni ha trattato nel dettaglio i bonus di Palestra, per mesi lo ha trattato con l'Atalanta.
Negli ultimi 10 giorni si lavorava su 45+5, come attivare questi 5 bonus facili, questi difficili, percentuale di rivendita, insomma tanti passaggi tecnici burocratici per arrivare alla chiusura. Poi il Chelsea è arrivato offrendo 55 milioni di euro. Questa sarà la parte fissa dell'operazione più bonus a sfondare il muro dei 60 milioni potenziali con una clausola di rivendita che l'Atalanta voleva dall'Inter e otterrà anche dal Chelsea. Quindi ci si aspetta che nelle prossime ore si definiscano gli aspetti formali, ma Palestra ha dato l'ok al trasferimento. Insomma ha dato l'ok sia all'Inter che al Chelsea, ma l'Atalanta il giocatore lo vende giustamente a chi gli offre di più.
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