"La grande storia delle ultime 24 ore, iniziata con l'Inter pronta a chiudere il giorno di martedì, doveva essere il giorno di Marco Palestra all'Inter, nel giro di 24-48 ore, insomma martedì, mercoledì, questi erano i giorni di Palestra all'Inter. L'Inter incontra gli agenti del giocatore insieme a tutti i protagonisti dell'Atalanta, parliamo delle persone più importanti dell'Inter, dell'Atalanta, Marotta, Percassi, Giuntoli, Ausilio, l'agente del giocatore Lucci, insomma tutti presenti a un tavolo, ma l'operazione non si fa per una questione di inserimento forte, deciso da parte del Chelsea. E allora cosa sta succedendo nel cuore della notte? Dopo avervi raccontato tutto, le chiamate tutte italiane del Chelsea, la chiamata diretta di Xavi Alonso a Marco Palestra che vi ho raccontato, insomma Xavi Alonso ha voluto far sentire l'importanza al giocatore, ha promesso a Marco Palestra un coinvolgimento importante. Insomma è stato un discorso molto tattico, oltre che un discorso chiaramente anche economico.

Il Chelsea è arrivato in maniera molto decisa, molto pesante, molto forte dal punto di vista contrattuale per Palestra, ha messo sul piatto più di 5 milioni di euro netti a stagione, con dei bonus compresi e un contratto molto lungo, in pieno stile Chelsea, molto molto lungo. Dall'altra parte con l'Atalanta il Chelsea è arrivato praticamente superando in maniera forte l'offerta dell'Inter. Per mettere chiarezza, cosa sta accadendo adesso? Sta accadendo che il Chelsea e l'Atalanta hanno chiuso l'operazione, nel cuore della notte, quindi tra Chelsea e Atalanta, accordo fatto, totale. L'Atalanta ha comunicato al Chelsea di accettare l'offerta. L'ultimo messaggio di Marco Palestra e i suoi agenti all'Atalanta prima di andare a dormire è stato abbastanza chiaro. Cioè Palestra ha detto, io avrei accettato l'Inter, accetterei il Chelsea, sono aperto ad entrambi i progetti, vendetemi al miglior offerente o all'offerta che credete sia la migliore. E per l'Atalanta l'offerta migliore è decisamente quella del Chelsea, perché? Perché l'Inter per 10 giorni ha trattato nel dettaglio i bonus di Palestra, per mesi lo ha trattato con l'Atalanta.