Decimo posto in Premier League e mancata qualificazione alle Coppe Europee. Non è bastato all'Inter essere Campione d'Italia e poter giocare nella prossima stagione anche in Champions League. Marco Palestra pare intenzionato ad accettare l'offerta del Chelsea superiore a quella del club nerazzurro. 2.5-3 mln valeva la firma sul quinquennale proposto dall'Inter. 5 + bonus l'offerta del club londinese. Questo almeno secondo le fonti italiane che parlano di un'offerta del Chelsea di 55 mln + bonus e percentuale sulla futura rivendita.

Segnale Alonso

"Palestra, che quest'anno ha esordito in nazionale con l'Italia, è considerato a Stamford Bridge un'opzione interessante, in grado di giocare su entrambe le fasce, sia come esterno di centrocampo che come terzino più tradizionale. È anche un primo segnale dell'influenza del nuovo allenatore Alonso. È stato nominato non solo come allenatore ma anche come manager. Si ritiene quindi abbia dato sostegno all'arrivo di Palestra che sarebbe il primo acquisto importante da quando è arrivato al Chelsea. Alonso sarà allenatore della squadra londinese dal primo luglio ma è in contatto regolare con la dirigenza e approva operazioni di mercato in entrata e in uscita", spiega il canale britannico.