Decimo posto in Premier League e mancata qualificazione alle Coppe Europee. Non è bastato all'Inter essere Campione d'Italia e poter giocare nella prossima stagione anche in Champions League. Marco Palestra pare intenzionato ad accettare l'offerta del Chelsea superiore a quella del club nerazzurro. 2.5-3 mln valeva la firma sul quinquennale proposto dall'Inter. 5 + bonus l'offerta del club londinese. Questo almeno secondo le fonti italiane che parlano di un'offerta del Chelsea di 55 mln + bonus e percentuale sulla futura rivendita.
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BBC – Palestra al Chelsea: offerta di circa 50 mln. L’Inter non pareggia su stipendi. Un segnale…
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In Inghilterra circolano altre cifre. O perlomeno la BCC parla dell'arrivo del giocatore italiano a Londra. Ecco cosa scrive: "Il Chelsea si appresta a rendere Marco Palestra, difensore dell'Atalanta, il primo acquisto per il nuovo allenatore Xabi Alonso, per una cifra superiore ai 43 milioni di sterline". Euro più, euro meno si tratterebbe di 50 mln (49.88).
"Dopo l'ottima stagione in prestito al Cagliari, dove era stato nominato miglior difensore della Serie A, ci si aspettava che Palestra si unisse ai campioni d'Italia dell'Inter. Tuttavia, dopo 24 ore di trattative, il club di Premier League è emerso come la destinazione preferita del 21enne. E fonti italiane affermano che l'Inter non poteva pareggiare l'offerta del Chelsea fatta al giocatore", spiega il sito inglese.
Segnale Alonso—
"Palestra, che quest'anno ha esordito in nazionale con l'Italia, è considerato a Stamford Bridge un'opzione interessante, in grado di giocare su entrambe le fasce, sia come esterno di centrocampo che come terzino più tradizionale. È anche un primo segnale dell'influenza del nuovo allenatore Alonso. È stato nominato non solo come allenatore ma anche come manager. Si ritiene quindi abbia dato sostegno all'arrivo di Palestra che sarebbe il primo acquisto importante da quando è arrivato al Chelsea. Alonso sarà allenatore della squadra londinese dal primo luglio ma è in contatto regolare con la dirigenza e approva operazioni di mercato in entrata e in uscita", spiega il canale britannico.
(Fonte: bbc.com)
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